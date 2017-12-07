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В Русском драматическом театре состоится вечер памяти Нодара Шашикоглы

Сегодня в 16:45 ~ 1 минута на чтение 189
В Русском драматическом театре состоится вечер памяти Нодара Шашикоглы

19 декабря в 19:00 на сцене Государственного русского драматического театра пройдет вечер, посвященный 90-летию со дня рождения народного артиста Азербайджана и России Нодара Шашикоглы.

Вечер проведет народный артист, главный режиссер и друг артиста Александр Шаровский.

В программе – рассказы друзей и сына Нодара, воспоминания артистов, фрагменты легендарных фильмов и спектаклей с участием Нодара Шашикоглы. Гости вечера – семья героя Советского Союза Мехти Гусейнзаде, который стал прообразом партизана Михайло в фильме Тофика Тагизаде «На дальних берегах».

Вечер проводится совместно с Госфильмофондом Азербайджана.

 

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