В Русском драматическом театре покажут мюзикл «Морозко» - ФОТО

Впервые в Баку в дни зимних школьных каникул, 27 и 28 января 2018 года, на сцене Русского драматического театра имени С.Вургуна пройдут гастроли ведущих московских артистов с настоящей зимней сказкой-мюзиклом для всей семьи «Морозко».



Жили-были добрый и тихий старик со сварливой и властной старухой. У старика была своя дочь – скромница, красавица и труженица Настенька, а у старухи своя – завистница, лежебока и дурнушка Марфушка. Однажды в лесу Настенька встречает свою судьбу, молодца Ивана, чья красота и сила богатырская покорили немало девичьих сердец. Но горделивость и грубость сыграли с ним злую шутку – на глазах испуганной Настеньки лесной колдун превращает прекрасное лицо Ивана в медвежью морду. Таким ему и оставаться, пока он не научиться делать добрые дела... Тем временем злая старуха пытается выдать замуж свою «Марфушеньку-душеньку», но все женихи выбирают ее милую сестрицу. Разозлившись, злодейка-душегубка приказывает старику в разгар лютой зимы отвезти Настеньку в лес и оставить замерзать до смерти. И вот, уже совсем продрогнув, Настенька встречает седобородого Морозко…



«Морозко» - это старая добрая сказка о Деде Морозе, в народе именуемом Морозко, очень добром старике. Он, конечно, бывает строг (да и как не быть строгим, когда повелеваешь вьюгами да метелями), но всегда справедлив. И если у человека доброе отзывчивое сердце, Морозко обязательно поможет в беде и поддержит в радости. А если человек злой да жадный, значит, и получит по заслугам, потому что это мудрая история о справедливости, доброте и бескорыстии.



В спектакле много песен, танцев, красочных костюмов, неожиданных поворотов сюжета и, конечно же, счастливый финал.



Начало спектаклей в 12.00



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