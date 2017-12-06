В Русском драматическом театре ожидается премьера спектакля по пьесе Натика Расулзаде

В Русском драматическом театре идут генеральные репетиции постановки Эмина Мирабдуллаева по пьесе Натика Расулзаде «Меме», премьера спектакля состоится 15 декабря.

Постановочная группа театра работает над установкой света, звука и декораций, примеряются костюмы.



Напомним, что в главной роли – заслуженная артистка Азербайджана Мелек Абасзаде. В эксцентричной комедии также заняты инфернальный Максуд Мамедов, острохарактерная Медина Муллаева, неожиданно гротесковый Мурад Мамедов, утонченная Белла Сафина-Климашева, любимица бакинской публики народная артистка Азербайджана Людмила Духовная и многие другие.



Вас ждет невероятная история разнообразных приключений героев, которые не дадут зрителям скучать на протяжении всего действия. Вам будет о чем вспомнить и потом, когда вы покинете зрительный зал.



Начало спектакля в 19:00. Билеты продаются в централизованных кассах города.