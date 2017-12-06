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В Русском драматическом театре ожидается премьера спектакля по пьесе Натика Расулзаде

Сегодня в 16:00 ~ 1 минута на чтение 591
В Русском драматическом театре ожидается премьера спектакля по пьесе Натика Расулзаде

В Русском драматическом театре идут генеральные репетиции постановки Эмина Мирабдуллаева по пьесе Натика Расулзаде «Меме», премьера спектакля состоится 15 декабря.

Постановочная группа театра работает над установкой света, звука и декораций, примеряются костюмы.

Напомним, что в главной роли – заслуженная артистка Азербайджана Мелек Абасзаде. В эксцентричной комедии также заняты инфернальный Максуд Мамедов, острохарактерная Медина Муллаева, неожиданно гротесковый Мурад Мамедов, утонченная Белла Сафина-Климашева, любимица бакинской публики народная артистка Азербайджана Людмила Духовная и многие другие. 

Вас ждет невероятная история разнообразных приключений героев, которые не дадут зрителям скучать на протяжении всего действия. Вам будет о чем вспомнить и потом, когда вы покинете зрительный зал.

Начало спектакля в 19:00. Билеты продаются в централизованных кассах города.

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