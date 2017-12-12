В России задержан актер-азербайджанец, похитивший миллионы - ФОТО

Сотрудники правоохранительных органов задержали киноактера, азербайджанца Эльсевара Джафарова по подозрению в хищении 27 миллионов с чужого счета в Москве.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на российские СМИ, директор московского филиала одного из банков обратилась в полицию с заявлением о том, что в течение дня в операционной системе банка произошел сбой, после которого на счете была обнаружена недостача в более чем 27 млн рублей (775 тысяч манатов).

Сразу после этого была проведена проверка, в ходе которой было установлено, что злоумышленник неустановленным путем совершил кражу со счета указанной суммы. Было возбуждено уголовное дело.

Позднее полиция задержала подозреваемого в совершении преступления. Им оказался актер Эльсевар Джафаров, который был полностью изобличен в содеянном. Он уже дал признательные показания.

Отметим, что 30-летний Э.Джафаров постоянно проживает в Санкт-Петербурге.

Тимур Рзаев, Э.Т.