В России задержали сбежавшего из Азербайджана председателя банка

В Москве задержан бывший председатель правления азербайджанского Nikoil Bank Василий Хамаза.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на агентство «Москва», в Азербайджане Василий Хамаза обвиняется в присвоении средств и злоупотреблении должностными полномочиями.

Он был объявлен в международный розыск.

Согласно информации, 60-летнего В.Хамазу 17 сентября задержали на ул. Гарибальди.

«Неработающего уроженца Омской области, который находился в федеральном и международном уголовном розыске за злоупотребление должностными полномочиями и присвоении средств, передали сотрудникам Черемушкинской межрайонной прокуратуры и сообщили о его поимке инициатору розыска - правоохранителям Азербайджанской Республики. В отношении задержанного избрана пресечения в виде заключения под стражу», - сообщил собеседник агентства.

Напомним, что в Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генпрокуратуре АР в отношении Василия Хамазы возбуждено уголовное дело по статьям 179.3.2 («Присвоение или растрата в крупном размере») и 308.1 («Злоупотребление должностными полномочиями») Уголовного кодекса АР.

В.Хамаза присвоил из Nikoil Bank, который он возглавлял с 2005 по 2017 год, более 20 млн манатов.

Тимур Рзаев