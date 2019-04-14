В России задержали азербайджанца, укравшего почти 300 тысяч долларов

В Лескенском районе Кабардино-Балкарской Республики (Россия) прокуратура провела проверку по факту задержания на Федеральном контрольно-пропускном пункте «Урух» гражданина Азербайджана.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на news-r.ru, мужчина находился в межгосударственном розыске за совершение мошенничества с причинением крупного ущерба организации, общая сумма ущерба составила 284 тысяч долларов США.

На территории Азербайджана разыскиваемому заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Районной прокуратурой было возбуждено ходатайство перед Лескенским райсудом об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде содержания под стражей, суд удовлетворил прошение в полном объеме.

«В настоящее время экстрадиционные материалы переданы в прокуратуру Кабардино-Балкарской Республики для последующего их направления в Генеральную прокуратуру РФ. До разрешения вопроса гражданин Азербайджана будет содержаться в СИЗО», - сообщили в пресс-службе прокуратуры по КБР.

Тимур Рзаев