В России школьница жестоко избила сверстника и сняла издевательства на камеру - ФОТО - ВИДЕО

В городе Рыбном Рязанской области школьница избила своего ровесника и сняла это всё на видео, передает Life.ru.

По данным местных СМИ, девочка-подросток била молодого человека ногами, в то время как он лежал на снегу. Кроме того, она угрожала школьнику, а когда он начал закашливаться, то со смехом кричала друзьям, что он умирает.

По предварительным данным, причиной избиения подростка стало то, что мальчик оскорбил знакомых девочки, которая его побила. Сама характеристика школьницы разная: одни говорят, что она вспыльчивая, но «не злая» и всегда готова прийти на помощь, а другие рассказали о том, что девочка курит и пьёт, а также избивает школьниц не в первый раз.

Отмечается, что полиция уже установила причастных к избиению и приступила к проверке.