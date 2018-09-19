В России разбился истребитель МиГ-31

Истребитель МиГ-31 потерпел крушение в Нижегородской области, оба летчика катапультировались, сообщили в Минобороны.
«Полет выполнялся без боекомплекта, самолет упал в безлюдном месте, разрушений на земле нет. По предварительным данным, причиной аварии стала техническая неисправность», — отметили в военном ведомстве.
Воздушное судно выполняло планово-тренировочный полет. Пилотов оперативно эвакуировали спасатели, их жизни ничего не угрожает.
Для установления причин произошедшего на месте падения работает комиссия Министерства обороны.
РИА Новости