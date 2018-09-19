В России разбился истребитель МиГ-31

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Истребитель МиГ-31 потерпел крушение в Нижегородской области, оба летчика катапультировались, сообщили в Минобороны.

«Полет выполнялся без боекомплекта, самолет упал в безлюдном месте, разрушений на земле нет. По предварительным данным, причиной аварии стала техническая неисправность», — отметили в военном ведомстве.

Воздушное судно выполняло планово-тренировочный полет. Пилотов оперативно эвакуировали спасатели, их жизни ничего не угрожает.

Для установления причин произошедшего на месте падения работает комиссия Министерства обороны.

РИА Новости