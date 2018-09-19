1news.az
Россия
КАТЕГОРИИ
Интервью
Экономика
В мире
Бомонд
Колонки
Спорт
Azərbaycanca

В России разбился истребитель МиГ-31

Сегодня в 19:02 меньше минуты на чтение 195
В России разбился истребитель МиГ-31

Истребитель МиГ-31 потерпел крушение в Нижегородской области, оба летчика катапультировались, сообщили в Минобороны.

«Полет выполнялся без боекомплекта, самолет упал в безлюдном месте, разрушений на земле нет. По предварительным данным, причиной аварии стала техническая неисправность», — отметили в военном ведомстве.

Воздушное судно выполняло планово-тренировочный полет. Пилотов оперативно эвакуировали спасатели, их жизни ничего не угрожает.

Для установления причин произошедшего на месте падения работает комиссия Министерства обороны.

РИА Новости

Telegram WhatsApp

195

просмотров
ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ДРУГИЕ НОВОСТИ ИЗ КАТЕГОРИИ Россия

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

вверх
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна

© Copyright 2007-2018 Информационное Агентство "The First News",
Все права защищены
entonee.net