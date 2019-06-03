В России предоставили временнее убежище армянскому чиновнику

Бывшему главе Службы принудительного исполнения судебных актов Армении, экс-депутату парламента Миграну Погосяну предоставлено право на временное проживание в Российской Федерации, сообщает агентство правовой информации «Пастинфо».

«Речь идет о нескольких месяцах», - отмечается в заметке.

Издание отмечает также, что временный вид на жительства можно продлевать несколько раз до вынесения решения по просьбе о предоставлении политического убежища.

В рамках расследуемого в Специальной следственной службе уголовного дела бывшему главе Службы принудительного исполнения судебных актов (СПИСА) Армении, генерал-майору юстиции, экс-депутату от фракции РПА Миграну Погосяну предъявлены обвинения по пункту 1-му части 3-й статьи 179-й (Присвоение или растрата в особо крупных размерах) и части 2-й статьи 308-й (Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее по неосторожности тяжкие последствия) Уголовного кодекса Армении.

13 апреля следователи подали в суд общей инстанции Еревана ходатайство об аресте Погосяна, на тот момент времени он был в розыске. 21 апреля он был задержан в РФ.

Погосян во время задержания российскими правоохранительными органами обратился за политическим убежищем, назвав политическим проводящееся в отношении него уголовное преследование за злоупотребление должностными полномочиями и растрату в особо крупных размерах.

А.А.