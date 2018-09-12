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В России нашли подозреваемых в отравлении Скрипалей

Сегодня в 11:59 ~ 1 минута на чтение 453
В России нашли подозреваемых в отравлении Скрипалей

Президент России Владимир Путин предложил подозреваемым в отравлении в Солсбери бывшего сотрудника российских спецслужб Сергея Скрипаля и его дочери Юлии поговорить со СМИ.

«Мы знаем, кто это, мы их нашли. Надеюсь, они скоро появятся и сами все расскажут, это гражданские лица. Ничего там криминального нет», — сказал Путин в среду, в ходе пленарной сессии на Восточном экономическом форуме, передает Lenta.ru.

5 сентября Лондон раскрыл имена подозреваемых в совершении преступления в британском Солсбери. По версии англичан, это сотрудники ГРУ под псевдонимами Александр Петров и Руслан Боширов.

После этого премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что покушение с большой долей вероятности было санкционировано Кремлем. Москва в свою очередь заявила о недопустимости подобных голословных обвинений.

Позже в прессе появилась информация, что один из подозреваемых был судим за кражу, не отдавал банкам кредиты и довел до банкротства фабрику нижнего белья в Одесской области.

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