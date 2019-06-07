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В России азербайджанец создал преступную группировку, занимавшуюся разбойными нападениями и грабежом

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В России азербайджанец создал преступную группировку, занимавшуюся разбойными нападениями и грабежом

В Нижнем Тагиле (РФ) вынесли приговоры членам преступной группы, в состав которой входили 12 человек. Участники группировки совершали разбойные нападения и грабежи, вымогали деньги, причиняли тяжкий вред здоровью граждан, а также угрожали убийством, сообщают российские СМИ.

Гражданин Азербайджана Тельман Валиев в 2015-2016 гг. создал в Нижнем Тагиле преступную группу, в которую преимущественно входили спортсмены. Задержан Валиев был в августе 2016 года.

Преступная группа была сплоченной и устойчивой. Все ее участники были знакомы ранее и поддерживали дружеские отношения. Они вместе проводили время, отдыхали, занимались силовыми видами спорта, некоторые из них имели друг с другом родственные связи.

Кроме того, большая часть участников проживала в одной местности — на территориях Ленинского и Тагилстроевского районов, сообщили ИА «Уральский меридиан» в пресс-службе областной прокуратуры.

Члены преступной группы совершили ряд преступлений на территориях Нижнего Тагила и Верхней Салды. Они вымогали деньги, совершали разбойные нападения, нарушали неприкосновенность жилища и т.д. В общей сложности от действий сообщников пострадали 14 человек.

А.А.

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