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В России азербайджанец планировал похитить своего работодателя и потребовать за него миллионы

Сегодня в 10:20 ~ 1 минута на чтение 432
В России азербайджанец планировал похитить своего работодателя и потребовать за него миллионы

Новосибирский суд вынес приговор 51-летнему уроженцу Азербайджана, который намеревался похитить своего работодателя и потребовать выкуп в размере 5 миллионов рублей.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на российские СМИ, инцидент произошел в конце 2016 года. Азербайджанец решил разжиться деньгами путем похищения своего начальника. Для того чтобы осуществить свой план, он обратился к знакомому. Однако товарищ не захотел садиться в тюрьму и заявил в полицию о планах мужчины.

В итоге правоохранители инсценировали похищение, а затем задержали азербайджанца с поличным. В настоящий момент приговором суда обвиняемому назначено наказание в виде 5 с половиной лет лишения свободы.

Тимур Рзаев, Э.Т.

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