В России арестован совладелец сети «Трэвэлерс кофе» Анвар Пириев - ФОТО

2 октября постановлением Центрального районного суда Новосибирска был заключен под стражу на 38 суток совладелец федеральной сети «Трэвэлерс кофе» Анвар Пириев.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на ksonline.ru, такое решение может быть связано с последствиями громкого корпоративного конфликта вокруг сети кофеен «Трэвэлерс кофе» и войны за право использовать товарный знак.

Совладельца сети «Трэвэлерс кофе» и собственника одноименной торговой марки Анвара Пириева подозревают в преступлениях против чужого имущества и угрозах.

Напомним, что уже более трех лет продолжаются конфликты между партнерами компании «Трэвэлерс кофе». Столкновение вокруг новосибирской сети кофеен развернулось между главой «Трэвэлерс кофе Москва» Анваром Пириевым и управляющим новосибирской сети «Трэвэлерс кофе» Евгением Михиенко.

Суть конфликта - в попытках доказать право на использование торгового знака сети. Противостояние сопровождалось не только личными обвинениями, но и проведением обысков у Евгения Михиенко, а также временным заключением его под стражу в московский СИЗО.

Решение Верховного суда по этому вопросу появилось в начале ноября 2017 года, по которому проигравшей стороной оказалась новосибирская компания «Трэвэлерс кофе». В сложившейся ситуации она была вынуждена отказаться от дальнейшего использования торгового знака, перейдя на новообразованный бренд Discovery Coffee. В настоящее время арбитражный суд Новосибирской области рассматривает иск о банкротстве ООО «Трэвелерс кофе» по иску федеральной налоговой службы. Вместе с тем, значительное число кофеен новосибирской сети с момента начала конфликта уже закрыло свои двери.

Тимур Рзаев, Э.Т.