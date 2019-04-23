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В России арестовали бывшего главного судебного пристава Армении

23 Апреля, 2019 в 22:45 ~ 1 минута на чтение 268
В России арестовали бывшего главного судебного пристава Армении
Российский суд арестовал на 40 дней бывшего главного судебного пристава Армении Миграна Погосяна для рассмотрения вопроса о его экстрадиции на родину, сообщила во вторник руководитель отдела по связям с общественностью Генпрокуратуры Аревик Хачатрян.
 
"В результате сотрудничества прокуратур Армении и РФ российский суд удовлетворил ходатайство прокуратуры России об аресте Миграна Погосяна сроком на 40 дней для рассмотрения вопроса о его экстрадиции", - сказала Хачатрян.
 
Она добавила, что Генпрокуратура Армении предоставила российской стороне все документы, необходимые для экстрадиции.
 
Ранее Погосяну в Армении было предъявлено обвинение в хищении имущества в особо крупных размерах путем растраты с использованием служебного положения и в злоупотреблении полномочиями, он был объявлен в розыск.
 
РИА Новости
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