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В России 9-летний мальчик вынес из горящего дома своих братьев и сестру

Сегодня в 19:23 ~ 1 минута на чтение 1753
В России 9-летний мальчик вынес из горящего дома своих братьев и сестру

Девятилетний мальчик в Смоленской области спас из горящего дома младших братьев и сестру, сообщает следственное управление СК РФ по региону.

Пожар произошел в частном доме города Вязьма, где проживала женщина 1987 года рождения с четырьмя детьми в возрасте от девяти месяцев до девяти лет. В тот момент, когда вспыхнул огонь, вся семья находилась дома.

«Старший – девятилетний – мальчик проявил настоящий героизм, он вынес и спас из горящего дома своих двоих братьев и сестру», – говорится в сообщении ведомства.

Сама женщина не смогла выбраться из дома и погибла. Раздетых детей на крыльце дома заметил старший следователь межрайонного следственного отдела регионального СУСК, который случайно проезжал мимо. Он посадил их в свою машину и попытался зайти в дом, чтобы спасти мать, но помещения оказались сильно задымлены.

Следователь дождался приезда врачей и передал им детей. Самого младшего ребенка госпитализировали с ожогами. По данному факту проводится проверка.

Mir24.tv

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