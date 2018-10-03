В России 12-летнюю девочку подозревают в жестоком убийстве и каннибализме – ФОТО – ВИДЕО

В Ленинградской области по подозрению в убийстве мужчины задержаны 22-летний молодой человек и 12-летняя девочка.

По версии следствия, они познакомились со своей жертвой в одном из кафе Санкт-Петербурга, после чего несколько дней проживали в квартире погибшего в поселке Новинка Кировского района Ленобласти.

«Со 2 на 3 октября между 21-летним хозяином квартиры и его гостями произошел конфликт, в ходе которого подозреваемый нанес несколько ударов ножом в область шеи и тела потерпевшего, после чего отчленил некоторые части тела погибшего мужчины. По данным следствия, в расправе также принимала участие 12-летняя девочка», — отмечается в сообщении регионального СК.

Утром 3 октября соседи увидели, как из окна дома идет дым, а затем оттуда же выбираются мужчина и подросток, и вызвали полицию. Позже выяснилось, что задымление образовалась из-за неудачной попытки поджога.

Портал 47news отмечает, что оперативники зафиксировали на погибшем рубленые раны с изъятой плотью в районе грудной клетки, сердца и живота. Также на месте инцидента был найден топор.

СК опубликовало видео с места инцидента. Вот каким дом застали оперативники.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от СУСКР по Ленинградской области (@47lenobl_sledcom) 3 Окт 2018 в 7:56 PDT

При этом брат погибшего побывал в квартире до приезда полиции, но, очевидно, после бегства убийц. По его словам, в доме все было перевернуто. «Когда я приехал, то залез один через окно. Все вокруг было разбросано, как будто дом ограбили.

А потом я увидел что-то накрытое одеялом в крови. Я не знал, что это он, и выскочил обратно. У меня паника была. Мысль была одна, только бы не он. Позвал соседа, он открыл дверь. Мы с ним и с соседкой вошли и подняли одеяло. Я понял, что это брат.

Тем более его вещи висели — пальто и кофта, в которых он вчера к нам приезжал. Я вышел и позвонил маме», — рассказал он 47news, добавив, что его брат нередко пускал к себе пожить малознакомых людей.

«Следствием также проверяется информация о возможном употреблении задержанными в пищу фрагментов тела убитого человека», — говорится в сообщении СК. Прибывшие на место правоохранители обнаружили куски плоти покойного, уложенные на сковороду. Голова молодого человека была найдена в печке, сообщил источник РИА «Новости» в силовых структурах.

Как пишет издание «Сочи Экспресс», на вопрос о том, зачем они ели молодого человека, подозреваемые ответили, что «им нечего было есть». Известно, что перед своей смертью погибший добавил на личную страницу в социальной сети фильм «Каннибал» испанского режиссера Мануэля Мартина Куенки.

Подозреваемых — уроженца Алтайского края и девочку из Сочи — задержали в тот же день. «Следователи произвели допрос подозреваемого, в ходе которого задержанный подробно рассказал об обстоятельствах совершенного преступления. Девочка была допрошена в качестве несовершеннолетнего свидетеля и помещена в специализированное учреждение для подростков», — сообщили в региональном СК.

По данным «Невских новостей», подросток сбежала от родителей, проживающих в Сочи, 23 сентября. Ее искали по всей стране.

Задержанного мужчину следователи также подозревают в сексуальной связи с несовершеннолетней. Портал 47news, ссылаясь на слова соседей, подтверждает эту информацию. По их словам, молодой человек клялся, что «жил по любви» с 12-летней девочкой.

Некоторое время они проживали в квартире дома барачного типа на четыре семьи. При этом, как отмечают их соседи, пара постоянно ссорилась.

Gazeta.ru