В Рио-де-Жанейро отказались от строительства здания, спроектированного Захой Хадид

Бразильские предприниматели отказались от идеи построить в Рио-де-Жанейро здание, которое спроектировала прославленный британский архитектор иракского происхождения Заха Хадид (1950-2016 годы).

Об этом сообщила газета Globo.

В случае реализации проекта речь шла бы о первом и единственном здании, построенном по проекту Хадид в Южной Америке. Предполагалось, что оно будет возведено на знаменитой набережной Копакабана на месте снесенного в 2013 году строения. Однако, по словам предпринимателя Омара Переса, мэрия Рио-де-Жанейро слишком долго решала вопрос о выдаче лицензии на строительные работы. Из-за этого инвесторы, обещавшие профинансировать проект, отказались от участия в нем.

"Я отказался от этой идеи, потому что мне отказали в поддержке. Проект был разработан в январе 2013 года, в преддверии чемпионата мира по футболу и Олимпиады, когда рынок недвижимости в Рио-де-Жанейро был на подъеме. Все, что строилось здесь, продавалось. Однако лицензию на строительство я получил только в мае 2015 года", - пояснил Перес.

По словам предпринимателя, у него был деловой партнер, которому принадлежала 50-процентная доля в проекте. "Он привел инвестиционный фонд, который был готов профинансировать 40% всей стоимости работ. Однако из-за проволочек фонд отказался от этой идеи", - пояснил Перес. Кроме того, другая компания, которая в 2013 году финансировала работы по расчистке места для строительства, подала на Переса в суд с требованием вернуть деньги. Предприниматель выиграл тяжбу в мае этого года, однако к настоящему моменту из-за различных сложностей, связанных с реализацией своей идеи, он потерял уже 15 млн реалов ($3,75 млн).

Белая многоэтажка, спроектированная Хадид, должна была стать роскошным отелем, каждый из гостей которого мог бы рассчитывать на услуги личного дворецкого. Но в итоге участок земли площадью 850 кв. м, на котором планировалось возвести здание, уйдет с молотка. Будет ли что-то построено на этом месте, пока неизвестно.

Хадид - британский архитектор иракского происхождения, первая женщина - лауреат Притцкеровской премии (2004 год). Автор проектов в числе прочих зданий Центра Гейдара Алиева (Баку, Азербайджан), Национального музея искусств XXI века (Рим, Италия), вокзала Хенхейм-Северный (Страсбург, Франция).

ТАСС