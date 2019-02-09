В Риме сотни тысяч человек вышли на акцию протеста - ФОТО

Сотни тысяч человек приняли участие в манифестации крупнейших профсоюзных объединений Италии, передают местные СМИ.

Участники акции протестуют против политики нынешнего правительства, требуя реформ, обеспечивающих экономический рост. Критике подвергалась новая пенсионная реформа, которая, по мнению организаторов протестов, не имеет долгосрочного характера. Демонстранты также недовольны введением гражданского дохода для неимущих и безработных, так как он мешает борьбе с бедностью и безработицей.

Секретарь Всеобщей итальянской конфедерации труда Маурицио Ландини в своем выступлении обратился к правительству с призывом увеличить инвестиции для создания рабочих мест и формирования планов индустриальной политики.

"Если они в правительстве имеют хотя бы крошку разума, они должны услышать эту площадь. Наша цель – объединить профсоюзы в Европе во имя общества, базирующегося на человеке и труде", – заявил глава профсоюза, насчитывающего пять миллионов человек.

Демонстрация прошла несколько километров от площади республики до площади Сан-Джованни. Протестующие несли растяжки и транспаранты со слоганами "Будущее – труду", "Мы не ваш банкомат" и "Руки прочь от наших пенсий". Чтобы доставить их в Рим, потребовалось десять поездов, 1,300 автобусов и два корабля.

Ria.ru