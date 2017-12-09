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В результате тяжелого ДТП в Шеки погибли 4 человека, еще 4 ранены

9 Декабря, 2017 в 22:12 ~ 1 минута на чтение 296
В результате тяжелого ДТП в Шеки погибли 4 человека, еще 4 ранены

В результате тяжелого ДТП в Шеки погибли 4 человека, еще 4 пострадали.

Как сообщает АПА, авария произошла сегодня вечером около 19 часов на 18 километре магистральной дороги Евлах-Загатала-Грузия, на территории Шекинского района.

В результате столкновения автомобилей марки  Mercedes и Passat, погибли 4, еще 4 ранены. Двое из погибших скончались на месте происшествия, еще двое – в Мингячевирской центральной больнице.

Трое пострадавших помещены в Мингячевирскую горбольницу, еще один в Шекинскую райбольницу. Состояние последнего тяжелое.

По факту начато расследование.

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