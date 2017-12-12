В результате бытового конфликта на «Нефт Дашлары» погиб нефтяник

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Сегодня, 12 декабря, около 11.50 по местному времени между работниками 5-го строительно-монтажного управления (СМУ) треста «Neftqaztikinti» SOCAR на «Нефтяных камнях» Аскеровым Анаром Тебриз оглу и Халыговым Азером Адалят оглу по неизвестным причинам произошел конфликт.

Как говорится в сообщении на сайте SOCAR, в результате конфликта Анар Аскеров нанес Азеру Халыгову ножевое ранение. А.Халыгов скончался на месте.

Правоохранительные органы проинформированы о происшествии, ведется расследование.

Лада Евграшина