В ресторане Нусрета Гекче произошел несчастный случай, есть пострадавшие – ФОТО – ВИДЕО

Четверо иностранных туристов пострадало во время проведения «огненного шоу» в стамбульском ресторане всемирно известного турецкого повара Нусрета Гекче.

Популярность мясным ресторанам Н.Гекче по всему миру, помимо ставшего звездой в Сети владельца, принесло и нестандартное приготовление и подача блюд, которые персонал ресторанов превращает в шоу, и одним из них является «огненное шоу», во время которого и произошел несчастный случай.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Haberturk.com, в результате инцидента, который можно увидеть в представленном ниже видео, пострадали 4 иностранных туриста из Чехии, Греции и Украины.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Lovin Dubai (@lovindubai) 30 Сен 2018 в 8:34 PDT

Сам Н.Гекче сразу после произошедшего инцидента сделал официальное заявление в турецких СМИ. Он отметил, что огорчен произошедшим несчастным случаем и окажет пострадавшим всевозможную поддержку и будет внимательно следить за их лечением.

Также Н.Гекче подчеркнул, что огненные шоу в его ресторанах на неопределенный период времени приостановлены, так как для него в первую и главную очередь важна безопасность гостей его ресторанной сети.

В.Ф, Г.Р.