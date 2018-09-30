В ресторане Нусрета Гекче произошел несчастный случай, есть пострадавшие – ФОТО – ВИДЕО

Четверо иностранных туристов пострадало во время проведения «огненного шоу» в стамбульском ресторане всемирно известного турецкого повара Нусрета Гекче.
Популярность мясным ресторанам Н.Гекче по всему миру, помимо ставшего звездой в Сети владельца, принесло и нестандартное приготовление и подача блюд, которые персонал ресторанов превращает в шоу, и одним из них является «огненное шоу», во время которого и произошел несчастный случай.
Как сообщает 1news.az со ссылкой на Haberturk.com, в результате инцидента, который можно увидеть в представленном ниже видео, пострадали 4 иностранных туриста из Чехии, Греции и Украины.
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Сам Н.Гекче сразу после произошедшего инцидента сделал официальное заявление в турецких СМИ. Он отметил, что огорчен произошедшим несчастным случаем и окажет пострадавшим всевозможную поддержку и будет внимательно следить за их лечением.
Также Н.Гекче подчеркнул, что огненные шоу в его ресторанах на неопределенный период времени приостановлены, так как для него в первую и главную очередь важна безопасность гостей его ресторанной сети.
В.Ф, Г.Р.