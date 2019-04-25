В рамках программы Digital HUB AzerTelecom и China Telecom подписали Стратегический меморандум о взаимопонимании

Компания AzerTelecom - магистральный интернет-провайдер, связывающий Азербайджан с международной интернет-сетью, в рамках программы Azerbaijan Digital HUB, реализуемой для превращения Азербайджана в Цифровой центр региона, подписала Стратегический меморандум о взаимопонимании с ведущей в сфере информационных и коммуникационных технологий китайской компанией China Telecom.

Стратегический меморандум о взаимопонимании между глобальной китайской компанией China Telecom, функционирующей в сфере ИКТ, и компанией AzerTelecom был подписан в рамках Второго международного форума One Belt, One Road, проходящего в столице Китайской Народной Республики – городе Пекин, в котором принимает участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев. В рамках данного форума состоялась церемония подписания документов между различными компаниями, представляющими Азербайджанскую Республику и Китайскую Народную Республику.

Стратегический меморандум о взаимопонимании со стороны компании AzerTelecom подписал генеральный директор, автор и руководитель программы Azerbaijan Digital HUB Фуад Аллахвердиев, со стороны China Telecom - вице-президент этой компании Донг Зи Ю.

“Подписание Стратегического меморандума о взаимопонимании между AzerTelecom, признанным на международном уровне телекоммуникационным оператором, реализующим программу Azerbaijan Digital HUB для превращения Азербайджана в Цифровой центр, и крупнейшей китайской технологической компанией China Telecom имеет важное значение. Так, этот документ отражает взаимопонимание и сотрудничество между крупными телекоммуникационными компаниями двух стран по созданию телекоммуникационного коридора Азия-Европа (Цифровой Шелковый путь) в рамках программы Digital HUB”, - отметил генеральный директор компании AzerTelecom Фуад Аллахвердиев.

Как сообщил Фуад Аллахвердиев, Стратегический меморандум о взаимопонимании открывает возможности для сотрудничества и взаимодействия в направлении передачи интернет-трафика глобальной транзитной компании China Telecom - перевозчика интернет-трафика Китая - по новому цифровому телекоммуникационному коридору между Азией и Европой через Азербайджан в рамках программы Digital HUB.

Отметим, что 25-27 апреля в столице Китайской Народной Республики - городе Пекин - в рамках стратегии One Belt, One Road проходит Второй международный форум сотрудничества. Форум собрал вместе глав государств и правительств, представителей различных государственных органов, крупных компаний, различных международных организаций, представляющих частный сектор, инвесторов.

AzerTelecom является дочерней компанией Bakcell - первого мобильного оператора и провайдера самого скоростного мобильного Интернета в Азербайджана. AzerTelecom была основана в 2008 году и предоставляет различные передовые услуги местным и иностранным компаниям в телекоммуникационном секторе. В настоящее время AzerTelecom реализует программу Azerbaijan Digital HUB для превращения Азербайджана в Цифровой центр региона (Digital Hub) наряду с тем, что страна является Энергетическим и Транспортным региональным центром.

Цель программы Digital HUB - превратить страну в Цифровой центр Кавказа, Средней и Южной Азии, Ближнего Востока и прилегающих регионов. В результате программы Digital HUB превращение Азербайджана в Цифровой центр региона внесет вклад в участие Азербайджана в проекте One Belt, One Road, инициированном правительством Китая. С реализацией программы Азербайджан станет телекоммуникационным коридором проекта One Belt, One Road.

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