В рамках проекта «Цифровые навыки» в Азербайджане пройдет масштабное мероприятие в мире детского программирования - «Час кода»

Министерство образования продолжает реализовывать пилотный проект «Цифровые навыки» по преподаванию школьного предмета «Информатика» в новом формате, совместно с международной образовательной компанией «Алгоритмика».

Проект направлен на повышение уровня компьютерной грамотности учащихся, развития логического и алгоритмического мышления, а также на подготовку квалифицированных кадров в области программирования. Среди стран СНГ Азербайджан стал первой страной, которая широко применяет данную платформу ИТ-образования в общей системе образования.

В 2017-2018 учебном году проект охватил 6500 учащихся 5-х классов в 45 школах Баку. В текущем учебном году проект охватил 26 тысяч учащихся 5-х и 6-х классов в 71-й школе Баку (65 школ) и Гянджи (6 школ). Им будут преподавать 250 учителей. Для них начались специализированные курсы по повышению квалификации учителей информатики при участии тренеров компании-разработчика «Алгоритмика».

К началу нового учебного года были полностью оборудованы 100 новых компьютерных классов, в них установили свыше 1000 новых компьютеров. Во всех школах проекта установлен высокоскоростной интернет. В целом с начала проекта «Цифровые навыки» было подключено 230 классов и около 2500 компьютеров. Также была переведена на азербайджанский язык самая новая версия языка программирования Scratch 3.0. (Scratch - визуальная событийно-ориентированная среда программирования для обучения школьников младших и средних классов).

В рамках проекта «Цифровые навыки» в новом учебном году намечается проведение в Азербайджане масштабного события в мире детского программирования - «Час кода». Мероприятие планируется провести по всей стране. Основная цель – привлечь внимание учащихся, их родителей и учителей к профессиям, связанным с информационными технологиями. Инициатива «Час кода» – это глобальное движение, которое охватывает сотню миллионов студентов и учеников в более чем 180 странах мира.

В 2019 году проект планируется представить на ряде престижных образовательных выставок за рубежом.