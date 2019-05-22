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В рамках оперативно-тактических учений созданы пункты обеспечения в полевых условиях - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня в 15:19 ~ 1 минута на чтение 404
В рамках оперативно-тактических учений созданы пункты обеспечения в полевых условиях - ФОТО - ВИДЕО

Продолжаются работы, проводимые в пунктах обеспечения, созданных в полевых условиях в рамках широкомасштабных оперативно-тактических учений.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на сайт Минобороны, в различных пунктах проводится идеологическая и морально-психологическая подготовка личного состава во время боевой подготовки и боевых операций, им оказывается психологическая помощь, также военнослужащие получают знания по международному гуманитарному праву.

В действующем полевом медпункте на практике проводится  неотложное и продолжительное медицинское вмешательство, а также оценка боевой травмы, эвакуация и другие медицинские мероприятия.

Эльшан Рустамов, Э.Т.

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