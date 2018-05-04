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В работе TRACECA преобладают автомобильные грузоперевозки

Сегодня в 16:30 ~ 1 минута на чтение 77
В работе TRACECA преобладают автомобильные грузоперевозки

На автомобильные грузоперевозки по территории Азербайджана в рамках Евроазиатского транспортного коридора (TRACECA) в первом квартале пришлось 62,3% от всех перевозок, следует из информации на сайте Госкомитета по статистике.

В абсолютном выражении такие перевозки составили 7,95 млн тонн грузов.

В целом, по TRACECA на территории Азербайджана в январе-марте было транспортировано почти 12,8 млн тонн грузов (на 3,1% меньше показателя аналогичного периода 2017 года), причем 2,6 млн тонн пришлось на транзитные грузы.

Из общего объема 2,94 млн тонн было перевезено по железной дороге, 1,87 млн тонн – по морю.

Участниками программы TRACECA являются Азербайджан, Грузия, Болгария, Румыния, Украина, Молдова, Турция, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан, Афганистан.

Лада Евграшина, Г.Р.

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