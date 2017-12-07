В пятницу в Баку и на Абшероне ожидается дождь

В пятницу, 8 декабря, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается дождь, возможен туман, ветер северо-западный, порывистый.

Как сообщили 1news.az в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов АР, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове температура воздуха ночью составит от +2 до +4, днем - от +6 до +9 градусов.

В районах Азербайджана завтра местами возможен туман, дожди и грозы, ветер западный, временами порывистый.

Температура воздуха ночью составит от -2 до +3, днем - от +6 до +10 градусов.

В горах температура воздуха составит ночью от 9 до 4 градусов мороза ночью и до +3 градусов днем.

Тимур Рзаев, Э.Т.