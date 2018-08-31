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В пятницу на Абшероне южный ветер

Сегодня в 13:48 ~ 1 минута на чтение 332
В пятницу на Абшероне южный ветер

В пятницу, 21 сентября, в Баку и на Абшероне ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков, ветер южный, умеренный.

По данным Национального департамента гидрометеорологии Азербайджана, температура воздуха на Абшероне ночью составит от +17 до +20, днем - от +25 до +28, непосредственно в Баку ночью - от +18 до +20, днем - от +25 до +27.

Атмосферное давление будет выше нормы и составит 765 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью составит 60-70%, днем - 40-45%.

В районах Азербайджана в пятницу также преимущественно без осадков, утром в некоторых горных районах туман, ветер восточный.

Температура воздуха ночью составит от +16 до +20, днем - от +26 до +31, в горах ночью - от +7 до +12, днем - от +15 до +20.

Гидрометцентр отмечает, что 21 сентября метеорологические показатели на Абшероне будут в пределах климатической нормы, что благоприятно скажется на самочувствии метеочувствительных людей.

Елена Остапенко, Э.Т.

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