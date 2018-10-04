В пятницу на Абшероне сильный ветер

В пятницу, 5 октября, в Баку и на Абшероне ожидается нестабильная погода: сильный северо-западный ветер, местами дождь, возможны грозы.

По данным Национального департамента гидрометеорологии Азербайджана, в течение дня температура воздуха будет изменяться аномально. Так, ночью ожидается от +18 до +20, днем - от +16 до +18, а вечером +14.

Атмосферное давление поднимется с 760 мм до 769 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 80-90%.

В районах Азербайджана в пятницу погодные условия также нестабильные. Местами ожидаются дожди и грозы. Порой осадки могут быть интенсивными, которые вечером в высокогорьях могут перейти в снег.

Будет преобладать западный ветер, днем местами порывистый.

Температура воздуха ночью составит от +15 до +20, днем - от +23 до +28, в горах ночью от +6 до +11, днем - от +11 до +15.

Елена Остапенко, Э.Т.