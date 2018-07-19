В пятницу на Абшероне прохладно, но без осадков

В пятницу, 28 сентября, в Баку и на Абшероне ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в течение дня преимущественно без осадков, однако ночью местами возможен кратковременный дождь.

По данным Национального департамента гидрометеорологии Азербайджана, временами усиливающийся северо-западный ветер в дневные часы сменится северо-восточным.

Температура воздуха на Абшероне ночью составит от +14 до +17, днем - от +21 до +24, непосредственно в Баку ночью - от +14 до +16, днем - от +21 до +23.

Атмосферное давление будет выше нормы и составит 768 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью составит 70-80%, днем - 45-50%.

В районах Азербайджана в пятницу местами пройдут дожди и грозы, в дневные часы преимущественно без осадков. Ветер западный, умеренный.

Температура воздуха ночью составит от +13 до +18, днем - от +21 до +26, в горах ночью - от +5 до +10, днем - от +12 до +17.

Гидрометцентр ранее предупреждал, что до обеда 28 сентября на Абшероне и в районах страны будет преобладать ветреная погода, что может неблагоприятно сказаться на самочувствии метеочувствительных людей.

Елена Остапенко, Э.Т.