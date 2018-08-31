В пятницу на Абшероне до +32

В пятницу, 14 сентября, в Баку и на Абшероне ожидается переменная облачность, без осадков, умеренный южный ветер.

По данным Национального департамента гидрометеорологии Азербайджана, температура воздуха на Абшероне ночью составит от +19 до +23, днем - от +27 до +32, непосредственно в Баку ночью - от +20 до +22, днем - от +29 до +31.

Атмосферное давление повысится до 763 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью составит 60-70%, днем - 40-45%.

На пляжах северного побережья Абшерона – в Сумгайыте, в поселках Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба - температура воды составит +23 - +24 градуса, на пляжах южного побережья – в поселках Тюркан, Говсан, Сахил и Шихов – вода прогреется до +25 градусов. Будет преобладать умеренный южный ветер.

В районах Азербайджана в пятницу также преимущественно без осадков, ветер восточный, в дневные часы местами порывистый.

Температура воздуха ночью составит от +17 до +22, днем - от +31 до +36, в горах ночью - от +10 до +15, днем - от +21 до +26.

Гидрометцентр отмечает, что 14-15 сентября на Абшероне будет преобладать умеренное колебание метеорологических показателей, что благоприятно скажется на самочувствии метеочувствительных людей.

Елена Остапенко, Э.Т.