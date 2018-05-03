В пятницу на Абшероне без осадков, до +27

В пятницу, 4 мая, в Баку и на Абшероне ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, ночью и утром слабый туман, ветер южный.

По данным Национального департамента гидрометеорологии Азербайджана, температура воздуха на Абшероне ночью составит от +11 до +14, днем - от +22 до +27. Непосредственно в столице ночью - от +12 до +14, днем - от +24 до +26.

Атмосферное давление составит 763 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью - порядка 75-85%, днем - около 45-55%.

В большинстве районов Азербайджана в пятницу также преимущественно без осадков, однако в течение дня в некоторых северных и западных районах возможен кратковременный дождь и гроза. Местами туман, ветер восточный.

Температура воздуха ночью составит от +9 до +14, днем - от +23 до +28 градусов, в горной местности ночью - от +3 до +8, днем - от +10 до +15.

Гидрометцентр накануне предупреждал, что в период с 4 по 6 мая в районах Азербайджана погодные условия будут нестабильными: временами будут преобладать осадки, который местами могут быть интенсивными. Есть вероятность града и поднятия уровня воды в реках.

Елена Остапенко, Э.Т.