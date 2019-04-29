В прошлом году военные расходы Азербайджана в несколько раза превысили военные расходы Армении

Военные расходы Азербайджана составили более $1,7 млрд.

Об этом говорится в ежегодном докладе Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI).

Военные расходы Армении в 2018 году составили $609 млн.

Еще одним рекордсменом в регионе в плане роста военных расходов стала Турция. Ее военный бюджет в прошлом году составил $19 млрд.

В свою очередь, Грузия в прошлом году потратила на военную сферу $297 млн. Расходы России на оборону в 2018 году составили $ 61,4 млрд.

Согласно докладу, в пятерку стран с наиболее высокими военными расходами в мире вошли США, Китай, Саудовская Аравия, Индия и Франция. На эти страны пришлось 60% мировых военных расходов.

Военные расходы значительно увеличил ряд стран Центральной и Восточной Европы. Так, Польша нарастила расходы на оборону в 2018 году на 8,9% - до $11,6 млрд, а Украина на 21% - до $4,8 млрд.

В целом военные расходы в мире в 2018 году выросли до $1,82 трлн, что на 2,6% больше, чем годом ранее, говорится в докладе. Военные расходы стран мира растут второй год подряд и теперь, отмечают авторы доклада, достигли самого высокого уровня с 1988 года.

Эльшан Рустамов, Г.Р.