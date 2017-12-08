В программе Təməl обсуждалось развитие навыков чтения у азербайджанских школьников – ВИДЕО

Вышел очередной выпуск программы Təməl в рамках совместного проекта информационного агентства 1news.az и Təhsil TV.

Согласно результатам Международного исследования качества чтения и понимания текста (PIRLS), азербайджанские школьники повысили показатели среди своих ровесников из 50 стран на 10 баллов.

Посредством каких показателей международная оценочная система проводит аттестацию знаний 4-классников?

Какова роль семьи в этом?

В данном выпуске Təməl ведущий программы Джасарат Валехов и начальник отдела программы развития образования министерства Эмин Амруллаев обсудили эти и другие вопросы.

Р.Д., И.А.