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В Приморском Национальном парке состоялось мероприятие, посвященное Международному дню мира - ФОТО

Сегодня в 22:41 ~ 5 минут на чтение 214
В Приморском Национальном парке состоялось мероприятие, посвященное Международному дню мира - ФОТО

22 сентября в Приморском Национальном парке состоялось мероприятие, посвященное Международному дню мира. Мероприятие было организовано Министерством труда и социальной защиты населения.

В мероприятии приняла участие вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева.

Рассказав об истории и значении Международного дня мира, министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев отметил, что этот знаменательный день в нынешнем году проводится под девизом «Право мира: 70-летие Всемирной Декларации прав человека». Oн сказал, что в нашей стране этот день ежегодно проводится на высоком уровне. Министр подчеркнул, что по инициативе омбудсмана в нашей стране ежегодно 21 августа – 21 сентября проводится «Месячник мира», связанный с Международным днем мира. Министерство труда и социальной защиты населения проводит соответствующие мероприятия в рамках этого месячника.

Сахиль Бабаев подчеркнул, что в результате успешной стратегии развития Президента Ильхама Алиева Азербайджан стал государством, постоянно повышающем экономическую мощь, а также формирующем систему прав и свобод человека в соответствии с прогрессивными международными нормами. Министр также отметил, что в нашей стране создана система трудовых и социальных прав, опирающихся на принцип социальной справедливости. Oн сказал, что система трудовых и социальных прав, являющаяся важной составной частью прав человека, постоянно совершенствуется на основе прогрессивного мирового опыта.

Министр отметил, что принятый недавно Закон «О лицах с инвалидностью» отражает международный опыт в сфере защиты прав наших граждан с ограниченными физическими возможностями. В нашей стране проводится работа по расширению сети центров восстановления для лиц с инвалидностью, выполнению программ индивидуальной реабилитации.

Уполномоченный по правам человека Азербайджанской Республики (омбудсмен) Эльмира Сулейманова подчеркнула, что ООН, учредившая Международный день мира, рекомендует всем государствам быть в первых рядах миротворческого процесса, с уважением относиться к правам и свободам человека. Oтметив, что обеспечение прав человека возможно только в мирных условиях, она довела до внимания, что тема мира актуальна для нашей страны, 20 процентов территории которой оккупированы, и в которой более 1 миллиона беженцев и вынужденных переселенцев. Сказав, что наш народ, столкнувшийся с нагорно-карабахским конфликтом, чувствительно относится к теме мира, Эльмира Сулейманова отметила, что такие мероприятия придают импульс пропаганде темы мира.

Резидент-координатор ООН в Азербайджане и резидент-представитель Программы развития организации Гулам Исхагзаи подчеркнул, что между ООН и Азербайджаном налажено плодотворное сотрудничество в сфере защиты прав человека. Он сказал, что, хотя со времени принятия Всемирной Декларации прав человека минуло 70 лет, эффективная просветительская работа в этой сфере проводится и сегодня.

Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева посмотрела в Приморском Национальном парке выставку прикладного творчества, посвященную Международному дню мира.

Вице-президент Фонда Гейдара Алиева побеседовала здесь с авторами работ, поинтересовалась процессом создания произведений, пожелала им успехов в дальнейшем творчестве.

Лейла Алиева встретилась со спортсменами Спортивной федерации BOCCIA. Создание спорта BOCCIA в нашей стране связано с инициативой вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой. Включенный в 1984 году в программу Паралимпийских игр BOCCIA за 34 года снискал всемирную славу, стремительно развиваясь в 50 странах. Азербайджанским Национальным Паралимпийским комитетом с 2013 года в нашей стране началась пропаганда BOCCIA, создана команда по этому виду спорта. В этом новом для Азербайджана виде спорта могут испытать силы дети, молодые и пожилые люди с тяжелой формой инвалидности.

Такие мероприятия как Международный день мира в рамках «Национальной программы действий в сфере повышения эффективности защиты прав и свобод человека в Азербайджанской Республике», утвержденной Распоряжением Президента Ильхама Алиева от 27 декабря 2011 года, служат развитию правового мышления населения, пропаганде культуры мира и терпения.

Лейла Алиева вместе с детьми выпустила в воздух голубей, являющихся символом мира.

Участники мероприятия совершили еще один символический жест Международного дня мира. Oни оставили на табло цветные отпечатки своих ладоней.

В Национальном Приморском парке состоялись выступления инвалидов и танцевальных групп, состоящих из лиц с инвалидностью, действующих при центрах детского творчества. Примечательно и то, что среди танцующих – дети с отсутствием слуха. Однако их выступление было встречено с большим интересом.

Международный день мира был учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в 1981 году. В 2001 году Генеральная Ассамблея приняла решение отмечать Международный день мира как день без насилия и день прекращения огня. Этот знаменательный день начинается со звучания «Колокола мира», находящегося в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. На этом колоколе, являющемся подарком парламента Японии, выгравированы слова «Да здравствует абсолютный мир на планете!».

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