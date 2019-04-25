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В Приморье начались переговоры Путина и Ким Чен Ына

Сегодня в 09:24 ~ 1 минута на чтение 308
В Приморье начались переговоры Путина и Ким Чен Ына

Во Владивостоке начались переговоры президента России Владимира Путина и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, главы начали свою первую встречу с общения "один на один".

Путин лично поздравил Ким Чен Ына с переизбранием на высший пост и отметил, что рад встрече. По словам российского лидера, он уверен, что визит послужит развитию отношений и поможет позитивному процессу урегулирования ядерной проблемы.

Глава российского государства поприветствовал усилия Ким Чен Ына по решению северокорейской ядерной проблемы и нормализации диалога с США.

В свою очередь, северокорейский лидер заявил Путину, что надеется на обмен мнениями по ситуации на Корейском полуострове. Он выразил надежду, что переговоры с президентом России будут содержательными.

Переговоры проходят на острове Русский на базе кампуса Дальневосточного федерального университета.

После беседы тет-а-тет встреча продолжится в расширенном формате с участием делегаций двух стран.

РИА Новости

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