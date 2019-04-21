В пригороде Анкары напали на лидера турецкой оппозиции - ВИДЕО

Лидер оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) Турции Кемаль Кылычдароглу подвергся нападению агрессивно настроенной группы в пригороде Анкары, сообщает телеканал NTV в воскресенье.

Инцидент произошел в пригороде Анкаре Чубук, куда Кылычдароглу прибыл для участия в церемонии похорон погибшего военнослужащего. Во время многолюдной церемонии часть пришедших на нее повела себя агрессивно по отношению к лидеру оппозиции, напряженность быстро росла. Группа мужчин окружила оппозиционного лидера, некоторые попытались протиснуться к нему, делая агрессивные движения и выкрикивая обвинения в его адрес. Охрана попыталась оттеснить нападавших от Кылычдароглу, которому с трудом удалось пробиться сквозь толпу к машине.

По данным телеканала, в ходе инцидента оппозиционер не пострадал. В настоящее время Кылычдароглу находится в безопасном месте под охраной полиции.

Эльшан Рустамов