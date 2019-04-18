В Президентской библиотеке появился электронный ресурс «Баку» - ФОТО - ВИДЕО

Баку – столица независимой Азербайджанской Республики, крупный научно-культурный и промышленный центр. Один из древнейших городов Востока, который проникает в сердце каждого, кто хоть раз здесь побывал. Сами жители Азербайджана любят Баку особой любовью, а те, кто по воле судьбы проживает сегодня за пределами страны, приезжают в Баку при первой возможности, утверждая, что он обладает особым магнетизмом.

Город занимает важное геостратегическое положение на Абшеронском полуострове и обладает богатыми углеводородными ресурсами, что способствовало формированию его как мегаполиса в синтезе прошлого и настоящего.

Еще до формирования городской инфраструктуры Баку привлекал внимание государств, имеющих интересы в регионе, путешественников и миссионеров. Баку приобрел известность еще с древних времен, со средних веков превратился в важный пункт на пересечении торговых путей, ведущих с востока на запад, с севера на юг, и сформировался как транзитный портовый город. В различные времена он являлся столицей государства Ширваншахов, Бакинского ханства, Бакинской губернии, Азербайджанской Демократической Республики и Азербайджанской Советской Социалистической Республики.

Занимая особое место среди столичных городов мира, Баку, где сохраняются мультикультуральные ценности, стремительно развивается как столица независимого Азербайджанского государства, стал еще краше благодаря современным памятникам архитектуры.

Сегодня Баку превратился в пространство, которое очень нравится туристам и бизнесменам, приезжающим из различных стран. В Баку размещаются посольства многих государств, представительства международных организаций и зарубежных компаний.

Как граждане Азербайджана, так и иностранные гости стараются получить более подробную информацию о Баку. Именно поэтому сотрудники Президентской библиотеки Управления делами Президента Азербайджанской Республики в целях доведения до них обстоятельных, системных и достоверных сведений об историческом прошлом, современном положении города Баку разработали электронный ресурс «Баку» на азербайджанском, английском и русском языках.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, контент ресурса, состоящий из 10 глав и 40 разделов, был подготовлен с использованием хранящихся в фондах Президентской библиотеки материалов.

На главной странице сайта можно увидеть ссылки на электронные книги о Баку.

Состоящая из 14 разделов первая глава электронного ресурса, размещенного на сайте библиотеки 17 апреля 2019 года, называется «История».

Здесь в хронологической последовательности, отдельными текстами размещены этапы истории Баку с древнейших времен до наших дней.

Археологические материалы, относящиеся к III- I тысячелетию до н.э., древние карты, фото элементов одежды времен Ширваншахов, история Бакинского ханства, период Российской империи и другие разделы станут интересными не только гостям города, но и всем, кто хочет знать историю Баку.

В разделе также содержится информация о резне 1905 года, учиненной армянскими партиями «Гнчак» и «Дашнакцутюн», и мартовском геноциде, совершенном дашнакско-большевистскими отрядами.

Интерес представят разделы, посвященные становлению Азербайджанской Демократической Республики и периоду вновь обретенной независимости Азербайджана.

В подразделе «Путешественники о Баку» раздела «История» отражены впечатления путешественников, в разное время побывавших на Абшеронском полуострове и в Баку, о городе.

Вторая глава ресурса называется «Столица» и состоит из 8 разделов. В них представлена подробная информация об административно-территориальном делении, населении Баку, в отдельности проанализированы экономика города, сферы образования, культуры, спорта. В разделе «Туризм» можно найти немало интересной информации об истории развития туризма в Азербайджане с начала XX века.

Глава «Архитектура» здесь также представлена в виде исторической последовательности материалов о символах и атрибутах города Баку и состоит из пяти разделов.

Здесь с помощью наглядных изображений в отдельности представлена информация о древнейшей части Баку – Ичеришехер и его историко-архитектурных памятниках республиканского и мирового значения. Отдельный раздел посвящен архитектуре конца XIX–начала ХХ в.в., периода, когда Баку стал формироваться как промышленный город. В советское время облик Баку стал еще краше благодаря ряду уникальных жемчужин архитектуры. Данный период бакинской архитектуры освещен в отдельном разделе. В очередном разделе под названием «Период независимости» представлена подробная информация о возведении новых жилых комплексов, соединяющих в себе национальные особенности, создании парков, строительстве административных и общественных зданий, новых архитектурных памятников. К слову, здесь же можно найти новые названия улиц Баку.

Очередная глава ресурса называется «Документы». Здесь собраны документы об истории Баку в разделах под названиями «Средние века», «Период Российской империи», «Период Демократической Республики», «Советский период» и «Период независимости».

В разделе под названием «Хронология» приведена краткая хронология важных событий, произошедших в истории Баку с древних времен до наших дней.

Очередная глава ресурса называется «Знаменитые личности», и здесь в алфавитном порядке приведены краткие биографические данные о лицах, родившихся в Баку и имеющих особые заслуги в области государственности, науки и техники, культуры, искусства, спорта и других сферах в масштабах страны и мира. Здесь можно узнать биографию Аббаскули ага Бакиханова, Ага Муса Нагиева, Гусейна Араблинского, Микаила Мушфига, Мстислава Ростроповича, Муслима Магомаева, Николая Байбакова и других знаменитых людей, местом рождения которых был Баку. Причем, в списке знаменитостей – как ныне живущие и прославляющие Азербайджан личности, так и те, кто оставил глубокий след в истории страны.

В разделе «Е-книги» главы «Е-ресурсы» собраны электронные версии около 120 хранящихся в фонде библиотеки книг на различных языках об истории, экономике, культуре, архитектуре города Баку, выдающихся бакинцах. Часть этих изданий хранится в Фонде редких книг, они увидели свет в начале ХХ века.

А в разделе «Е-статьи» пользователям представлены электронные версии 166 статей о Баку на азербайджанском, русском и английском языках.

В главе «Библиография» ресурса собраны библиографические описания входящих в Фонд президентской библиотеки 530 книг о городе Баку на различных языках.

Одна из интересных глав электронного ресурса «Баку» называется «Фотогалерея».

В данной главе пользователям представлено более 100 уникальных фотоснимков под заголовками «Старый Баку» и «Современный Баку».

В последней главе под названием «Видеогалерея» собраны документальные фильмы, посвященные старому и современному Баку.

Отметим, что материалы нового сайта будут регулярно обновляться.

Адрес сайта «Баку» - http://bakucity.preslib.az.