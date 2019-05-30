В преддверии Рамазана азербайджанские железнодорожники начали работу в усиленном режиме

В преддверии праздника Рамазан на железных дорогах Азербайджана введен усиленный режим работы.

Как сообщила 1news.az руководитель отдела по связям с общественностью ЗАО «Азербайджанские железные дороги» Севиндж Гядирова, в связи с наблюдающимся в праздничные и выходные дни ростом пассажиропотока многие граждане отдают предпочтение именно железнодорожному транспорту как наиболее комфортному и выгодному средству передвижения.

В связи с этим коллектив Департамента пассажирских перевозок ЗАО «Азербайджанские железные дороги» начал работу в усиленном режиме. Департамент мобилизовал все силы на повышение культуры обслуживания в пассажирских поездах.

В связи с увеличением пассажиропотока к пассажирским поездам, курсирующим внутри страны, обеспечивается прицепка необходимого числа дополнительных вагонов.

Продажа билетов на пассажирские поезда осуществляется за 10 дней до отправления, а на места в дополнительных вагонах – в день, когда их прицепят к составу.

Тимур Рзаев, Э.Т.