В понедельник в Баку и на Абшероне +21

В понедельник, 15 апреля в Баку и на Абшеронском полуострове будет переменчивая облачность, без осадков.

Как сообщили 1news.az в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов АР, утром и ночью местами слабый туман, будет дуть умеренный южный ветер.

Температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составит ночью 9-12, днём 16-21 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 757 мм ртутного столба, относительная влажность ночью 65-75%, днём 50-60%.

В районах Азербайджана завтра преимущественно без осадков, однако ночью и вечером в некоторых северных и западных районах ожидаются молнии и дождь.

В горных районах ночью и утром местами туман, умеренный восточный ветер.

В районах ночью температура воздуха составит 8-13, днем 21-26 градусов тепла, в горах ночью 3-8, днём 13-18 градусов тепла.

Тимур Рзаев