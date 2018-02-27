Задержан ярый защитник карабахских сепаратистов польский блогер Томаш Мацейчук

Польский журналист и блогер Томаш Мацейчук задержан в Подмосковье, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах. Причину задержания он не уточнил.

Другой источник утверждает, что в отношении Мацейчука расследуется уголовное дело о возбуждении межнациональной розни (статья 282 УК), у него дома в Мытищах идут обыски. Материалы дела в ближайшее время могут быть переданы в городской суд, отметил собеседник агентства.

Мацейчук известен своими антисоветскими высказываниями на российском телевидении. Так, в апреле 2017 года он устроил драку на НТВ, заявив, что считает дедов всех присутствующих «красными фашистами», а позже рассказал телеканалу «Звезда», что считает себя правым и «готов пойти в ваш ГУЛаг».

В мае 2017 года он спровоцировал новый скандал, объявив о намерении прийти на акцию «Бессмертный полк» с фотографиями лидеров польского антинацистского сопротивления. «Интересно, как отреагируете, когда среди фотографий дедов-победителей увидите фотографии тех, которых они «победили» выстрелами в затылок, пытками в тюрьмах или ссылкой в ГУЛАГ», - говорил журналист.

Следует отметить, что Томаш Мацейчук является ярым защитником сепаратистского режима, созданного на оккупированных азербайджанских территориях.

Так, во время очередного выпуска ток-шоу «Время покажет» па Первом канале в ноябре 2017 года речь зашла об участии Армении в программе Европейского союза «Восточное партнерство».

Между экспертами – польским политологом Томашем Мацейчуком и журналистом Максимом Шевченко разгорелась жаркая дискуссия.

Мацейчук отметил, что программа «Восточное партнерство» - это инструмент продвижения демократизации и европеизации на постсоветском пространстве, сообщает «Москва- Баку».

«Нового порядка», - перебил его Шевченко. И поляк согласился, что действительно программа «Восточное партнерство» - это инструмент создания нового «европейского порядка».

«Как этот инструмент работает?» - задается вопросом Томаш и тут же на него отвечает: «У этого инструмента есть деньги. Этот инструмент предлагает за деньги проводить проевропейские демократические реформы». «Но тут я хочу спросить у Максима Шевченко, Армения – это ваш союзник или враг?»

Шевченко, не раздумывая, ответил: «Та часть армян, которая является союзниками России, - наши союзники, а та часть армян, которая является вашими союзниками, – наши враги».

«А Карабах чей?» - не унимается Мацейчук.

«Карабах – территория Азербайджана, - тут же отвечает Максим Шевченко. – И судьба Азербайджана должна решаться в тройственном договоре между Москвой, Анкарой и Тегераном».

Но и тут Мацейчук не унимается: «А я как поляк скажу: Карабах – «Арцах» - это Армения, поэтому Армения будет с нами, поэтому Армения будет нашим союзником (союзником ЕС), потому что вы, русские, продаете оружие азербайджанцам. Это лицемерие. Вы - не союзники и не братья армянам».

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Эльшан Рустамов, Г.Р.