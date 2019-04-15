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В Подмосковье продавец картошки застрелил азербайджанца

Сегодня в 09:21 ~ 1 минута на чтение 689
В Подмосковье продавец картошки застрелил азербайджанца

На автодороге около поселка Измайлово в Подмосковье произошел конфликт между продавцов картошки и его оптовым покупателем, уроженцем Азербайджана.

Как сообщает СК РФ по Московской области, на почве возврата денег за некачественный товар продавец открыл стрельбу по 32-летнему азербайджанцу и его другу. Первый скончался от ранения живот, второй попал в больницу с касательным ранением головы.

Тело убитого нашли в машине, припаркованной на обочине около одного из домов по улице Лебедянской в Москве.

По словам выжившего, они с другом купили 15 тонн картошки на рынке «Фуд сити» на 300 тыс. рублей, но на складе обнаружилось, что часть товара не соответствует качеству. Продавец согласился вернуть деньги в субботу вечером, но на месте встречи начались «разборки».

Возбуждено уголовное дело по трем статьям — «Убийство», «Покушение на убийство двух и более лиц» и «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия».

rosbalt.ru

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