В Подмосковье армяне на национальной почве избили русских и убили спецназовца

Российские СМИ распространили информацию о драке в подмосковном баре, где был убит ножом в сердце бывший сотрудник спецназа ГРУ Никита Белянкин.

Инцидент произошел поздним вечером 1 июня в подмосковной деревне Путилково. Двое местных жителей зашли в бар, чтобы выпить пиво. Однако приезжим-армянам не понравилось, что их компанию разбавили двое русских. Армяне пытались выгнать, а затем забить насмерть двух парней за то, что те были русскими, сообщает tsargrad.tv.

Конфликт быстро перешел в групповое избиение и выплеснулся из бара на улицу. Проходивший мимо ефрейтор ГРУ Никита Белянкин увидел, как толпа приезжих забивает насмерть двоих русских парней. Он кинулся к жертвам на выручку и тем самым спас им жизнь. Однако один из участников драки ударил бывшего спецназовца ножом прямо в сердце. Белянкин скончался на месте до приезда машины скорой помощи.

А.А.