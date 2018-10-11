В ПО «Лифтремонт» назначен новый начальник

В Исполнительной власти города Баку произошли очередные кадровые назначения.

Согласно приказу, подписанному и.о. главы ИВ Баку Эльдаром Азизовым, на должность гендиректора Производственного объединения «Лифтремонт» назначен Халид Таги оглу Алекперов, сообщает Report.az.

Прежде он занимал должность заведующего отделом городского хозяйства, анализа и прогнозирования социально-экономического развития ИВ Баку.

На эту должность теперь назначен Аяз Гусейнов.

Напомним, что гендиректор ПО «Лифтремонт» Гудрат Шукюров был освобожден от занимаемой должности.

В отношении него возбуждено уголовное дело по статьям 193-1 (Легализация денежных средств либо иного имущества, добытого преступным путем), 179.4 (Присвоение или растрата с причинением значительного ущерба) и 308.2 (Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшие тяжкие последствия) УК АР.

Имя Гудрата Шукюрова упоминалось, в частности, в связи с тем, что он якобы сыграл дочери свадьбу за 400 тысяч долларов.

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А.А.