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В Петербурге BMW столкнулся с автобусом, есть погибшие

Сегодня в 00:28 ~ 1 минута на чтение 567
В Петербурге BMW столкнулся с автобусом, есть погибшие

В Санкт-Петербурге автомобиль BMW столкнулся с автобусом, в результате происшествия погибли три человека.

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя управления ГИБДД по региону.

Отмечается, что авария произошла около 19 часов на Шлиссельбургском проспекте у дома 23.

«По предварительным данным, водитель автомобиля BMW, по невыясненным обстоятельствам выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с маршрутным такси ПАЗ», — сказал представитель.

В результате ДТП погибли три пассажира BMW. Уточняется, что среди пассажиров автобуса есть пострадавшие, их число и состояние уточняется.

Gazeta.ru

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