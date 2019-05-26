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В Петербурге аварийно сел пассажирский самолет

Сегодня в 21:58 ~ 1 минута на чтение 118
В Петербурге аварийно сел пассажирский самолет

Самолет Airbus A330, летевший из Пекина в Санкт-Петербург, благополучно приземлился в аэропорту «Пулково» после сигнала об отказе двигателя, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании «Воздушные ворота северной столицы» (управляющая компания аэропорта «Пулково»).

«При подходе на посадку в аэропорт «Пулково» экипаж рейса Пекин - Санкт-Петербург запросил аварийную посадку в связи с отказом одного из двигателей. Аварийно-спасательная команда оперативно прибыла на место. Борт совершил благополучную посадку в аэропорту и встал на место стоянки», - рассказали в пресс-службе.

«Пассажиры высажены в терминал в штатном режиме», - сообщили в компании и добавили, что ситуация не повлияла на другие рейсы, аэропорт работает в штатном режиме.

В пресс-службе добавили, что речь идет о самолете A330.

Как сообщил РИА Новости источник в авиационных службах, экипаж самолета сначала сообщил о подозрении на возгорание в одном из двигателей, однако потом скорректировал данные на отказ двигателя.

РИА Новости

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