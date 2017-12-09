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В Пекине самолет China Southern выкатился за пределы взлетной полосы

Сегодня в 17:05 меньше минуты на чтение 133
В Пекине самолет China Southern выкатился за пределы взлетной полосы

Самолёт авиакомпании China Southern с 395 пассажирами на борту выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы в международном аэропорту Пекина «Столичный» («Шоуду»), следует из заявления авиакомпании.

Инцидент произошел в субботу в 15:22 по местному времени. Самолёт, совершавший рейс CZ3104 из Пекина в Гуанчжоу, выкатился за пределы взлётной полосы во время руления.

«В настоящее время 395 пассажиров покинули самолет. Причина инцидента выясняется», — говорится в заявлении.

Сообщается, что после проведения предварительной проверки планируется заменить самолёт на другой и продолжить полет.

Информации о пострадавших нет.

РИА Новости

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