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В ПАСЕ обратили внимание на политические преследования в Армении

Сегодня в 09:39 ~ 1 минута на чтение 249
В ПАСЕ обратили внимание на политические преследования в Армении

«Революционный премьер-министр Армении Никол Пашинян все же добился своего и обратил на себя внимание Европы, но, к сожалению, не так, как ему бы хотелось».

Об этом заявила руководитель армянской делегации в ПАСЕ, вице-спикер парламента Арпине Ованнисян, сообщает 1news.az  со ссылкой на армянские СМИ.

По ее словам, Парламентская Ассамблея намерена провести анализ ситуации в республике по соблюдению прав законодательной и судебной властей, отдельно отметив политические преследования, ставшие нормой в «новой Армении» Пашиняна.

По словам Ованнисян, Комиссия по политическим вопросам и демократии рассмотрит такие вопросы, как «оказание давления на свободу слова, беспрецедентный всплеск и популяризация риторики ненависти, уголовные дела, возбужденные против второго президента [Роберта Кочаряна], бывших чиновников и членов их семей, возможные изменения Конституции как рычаг, обеспечивающий продление срока пребывания премьер-министра на своем посту, давление на законодательную и судебную власть».

Парламентарий также подчеркнула, что она предоставила комиссии все необходимые материалы, подтверждающие агрессивную политику Никола Пашиняна.

С.А., Э.Т.

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