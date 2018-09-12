В ПАСЕ намереваются провести в Армении мониторинг в связи с политическими процессами

Вопрос Армении будет обсужден в Мониторинговом комитете ПАСЕ.

Об этом на своей странице в Facebook написала руководитель армянской делегации в ПАСЕ, вице-спикер парламента от Республиканской партии Армении Арпине Ованнисян, сообщают армянские СМИ.

«Вчера на заседании Комиссии ПАСЕ по политическим вопросам и демократии была обсуждена внутриполитическая ситуация в Армении и события, имевшие место в последнее время.

В частности, обсуждены такие вопросы, как давление на свободу слова, распространение ненависти, уголовные дела против второго президента Армении и многочисленных бывших чиновников, членов их семей, возможные конституционные изменения в контексте рычага, гарантирующего власть премьер-министра, давление на законодательную и судебную власти.

Я представила факты, видеоматериалы, публикации. Было также обсуждено содержание записи телефонного разговора между директором Службы национальной безопасности и главой Специальной следственной службы. В результате обсуждений принято решение направить письмо в Мониторинговый комитет с предложением провести в Армении мониторинг по части обеспечения верховенства закона, независимости законодательной и судебной власти, а также в связи с политическими преследованиями», - отметила Ованнисян.

Отметим, что ранее в Сети появилась прослушанная запись телефонного разговора директора Службы национальной безопасности Армении Артура Ванецяна и начальника Специальной следственной службы Сасуна Хачатряна. В ходе 8-минутного разговора главы силовых структур обсуждают арест экс-президента Армении Роберта Кочаряна, а также уголовные дела, возбужденные против генсека ОДКБ Юрия Хачатурова и бывшего министра обороны Микаела Арутюняна. Все трое, напомним, обвиняются в свержении конституционного строя во время поствыборных событий 2008 года.

В записи Ванецян рассказывает главе ССС о разговоре с судьей, которому уже дана «инструкция» во что бы ни стало посадить Кочаряна. Затем переходят к Хачатурову. Директор СНБ говорит, что генсека ОДКБ ни в коем случае нельзя трогать, поскольку есть опасность испортить отношения с Россией. Позже Ванецян подтвердил подлинность записи, отметив, что это был рабочий разговор.

1-2 марта 2008 года, после президентских выборов, в Армении начались круглосуточные митинги, организованные первым президентом Армении Левоном Тер-Петросяном. Для разгона протестных акций власти тогда применили силу. Погибли 10 человек. Виновные в случившемся названы не были.

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А.А., Э.Т.