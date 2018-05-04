В парламенте выступили против рекламы врачей и лекарственных препаратов на телеканалах

На телеканалах рекламируются такие доктора, уровень которых ниже среднего.

Как сообщает 1news.az, об этом на пленарном заседании Милли Меджлиса заявил депутат Муса Гулиев.

По его словам, ведется реклама по поводу таких заболеваний, лечение которых возможно и в поликлиниках.

«Они говорят, что здоровье азербайджанского населения находится в их руках, что они являются клиниками номер один. Кто предоставил им такой статус?» - сказал он, отметив, что необходимо принять меры против подобной деятельности.

Депутат Чингиз Ганизаде, в свою очередь, выступил против рекламы врачей и лекарственных препаратов на телеканалах.

«Мы должны защищаться от подобных врачей. Сколько можно рекламировать врачей на телеканалах? Дело дошло до того, что уже с помощью телефона распространяют рекламу», - сказал он.

Эльшан Рустамов, Г.Р.