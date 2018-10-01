В парламенте произошла перепалка между Гудратом Гасангулиевым и Аразом Ализаде

Некоторые круги на Западе долгое время выделяют большие деньги для создания страха и напряженности в азербайджанском обществе. Цель – добиться того, чтобы Азербайджан не освободил свои земли от оккупации.

Как сообщает 1news.az, об этом на пленарном заседании Милли Меджлиса заявил депутат Араз Ализаде в ответ на выступление Гудрата Гасангулиева, в котором последний призвал вести переговоры с Россией по урегулированию нагорно-карабахского конфликта.

«Схожие заявления Гудрата Гасангулиева были во время президентских выборов, тогда я подумал, что это предвыборная пропаганда. Однако сегодняшнее заявление Гудрата Гасангулиева, направленное на создание страха в азербайджанском обществе, свидетельствует о том, что это – его позиция», - сказал он.

Депутат указал, что если Армения не освободит оккупированные территории, то они будут освобождены с помощью силы.

«В то время как сила и международное право на нашей стороне, Гудрат Гасангулиев пугает азербайджанский народ и предлагает вести переговоры с Россией. Нельзя позволять подобное», - сказал он.

В свою очередь, депутат Гудрат Гасангулиев указал, что подобным образом Араз Ализаде старается, чтобы все забыли о его прошлом.

«Он не может зачеркнуть свое прошлое. Мы знаем, кто он такой и с какими силами связан», - сказал он.

Эльшан Рустамов, Г.Р.